DJ CNT bringt FIXIT-Gruppe zum Rollen - Sechs Baustoffwerke in Italien auf SAP-ERP-System umgestellt

Wien (pts009/04.11.2020/09:30) - Das Wiener SAP-Beratungshaus CNT Management Consulting AG hat für die FIXIT-Gruppe insgesamt sechs Werke in ganz Italien erfolgreich auf SAP umgestellt. An dem Projekt-Rollout waren die CNT-Standorte Innsbruck und Bozen maßgeblich beteiligt, als Projektleiterin fungierte Jana Ferencikova. http://www.cnt-online.com

Neben der Einführung von Standardprozessen des globalen Templates in den Modulen Materialwirtschaft (MM), Sales & Distribution (SD), Produktionsplanung (PP) und Controlling & Finance (CO-FI) wurden auch Neuentwicklungen im Bereich Provisionsabrechnung, kundenseitige Frachtabrechnung, Leihgutabwicklung sowie elektronische Fakturierung umgesetzt. Eine große Herausforderung dabei waren die zahlreichen gesetzlichen Anforderungen, die dank der Kollegen aus Italien bereits in der Analyse und Testphase in den jeweiligen Modulen umgesetzt wurden.

Über die FIXIT Gruppe Die seit September 2006 bestehende FIXIT GRUPPE steht für die fünf Baustoffmarken FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL und RÖFIX. Mit 68 Standorten in 19 europäischen Ländern und rund 2.500 Mitarbeitern gehört die Gruppe zu den führenden Systemanbietern im Baustoffbereich. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen von Wärmedämmung über ökologische Renovierungen bis hin zu bauchemischen Lösungen sollen durch die gemeinsame Dachorganisation mit Sitz in Freising besser vernetzt und für den Kunden genutzt werden.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 270 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen des SAP Portfolios. Das Unternehmen zählt mit über 55 Mio. Euro Umsatz (2019) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

