Unterföhring (ots) - Darüber wird Deutschland sprechen: Journalist Jenke von Wilmsdorff wagt am Montag, 30. November 2020, um 20:15 Uhr in seiner neuen ProSieben-Reihe "JENKE." (https://www.presseportal.de/pm/25171/4750752) ein Schönheits-Experiment, das unter die Haut geht. Direkt im Anschluss (22:25 Uhr) geht ProSieben mit "JENKE. Live. Der Talk. - Schönheit um jeden Preis?" auf Sendung.Moderatorin Viviane Geppert spricht mit Jenke von Wilmsdorff und weiteren Gästen über das erste Experiment für ProSieben und das Streben nach der ewigen Jugend. Welchen Preis zahlen Menschen für ihre Schönheit? Wie erlebte Jenke von Wilmsdorff seine Recherchen? Wie intensiv waren seine Erlebnisse? Wie denkt Deutschland über das Schönheits-Experiment? Die ProSieben-Zuschauer können sich interaktiv an "JENKE. Live. Der Talk." beteiligen."JENKE. Das Schönheits-Experiment" - Montag, 30. November 2020, um 20:15 Uhr"JENKE. Live. Der Talk. - Schönheit um jeden Preis?" - Montag, 30. November 2020, um 22:25 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: Jenke