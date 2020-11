Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten pausierten gestern, berichten die Analysten der Helaba.Hauptsächlich verantwortlich dafür sei die US-Präsidentschaftswahl gewesen. Die Auswertung der Stimmen in einigen Bundesstaaten sei aber noch nicht abgeschlossen und so werde die Unsicherheit noch für eine Weile bestehen. Angesichts dessen dürften sich die Emittenten zurückhalten. Sobald der neue Amtsinhaber feststehe, würden die Aktivitäten aber wieder Fahrt aufnehmen. So hätten manche Emittenten bei Banken bereits Angebote über Platzierungen eingeholt. Zu nennen sei hier vor allem die EU, die für dieses Jahr ein Volumen von insgesamt 30 Mrd. EUR für das SURE-Programm geplant habe. Bis 2026 sollten Emissionen im Umfang von insgesamt 900 Mrd. EUR erfolgen. ...

