Hannover (www.anleihencheck.de) - Bundesanleihen litten am Dienstag unter der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten und gingen schwächer aus dem Handel, so die Analysten der Nord LB.Nach einer ifo-Umfrage habe sich die Stimmung der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer im Oktoberspürbar verbessert. Der Lage-Indikator sei auf -0,2 Punkte gestiegen, nach -20,4 Punkten im September. Der Erwartungs-Index sei allerdings den vierten Monat in Folge auf 17,7 Punkte gefallen, nach 27,6 Zählern im September. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...