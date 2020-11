München (ots) -Am Freitag, 6. November 2020, kommt es um 18:00 Uhr im Ersten zum Showdown in der beliebten Quizshow "Gefragt - Gejagt". Nachdem sich die "Jäger" Sebastian Jacoby und Thomas Kinne Anfang September in "Quizduell-Olymp" ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Olympioniken geliefert und nur knapp verloren haben, folgt nun die Revanche auf heimischem Boden. Thorsten Zirkel (42), Bankbetriebswirt, Quizexperte und Mitglied im Deutschen Quizverein sowie Eckard Freise (75), Historiker und erster Millionengewinner von "Wer wird Millionär" und Marie Louise Fink (31), Juristin, Quizexpertin und ehemalige Rugbyspielerin sind zu Gast bei Alexander Bommes und stellen sich der Herausforderung.Zur moralischen Unterstützung haben sich die drei Quiz-Experten prominente Unterstützung geholt: Thomas Herrmanns.In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an - wie gewohnt keine leichte Aufgabe für die Kandidatinnen und Kandidaten, denn die "Jäger" sind ausgewiesene Quizprofis."Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressefotos unter www.ard-foto.de (//www.ard-foto.de)Im Internet unter DasErste.de (https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/gefragt-gejagt/index.html) Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deInterviewanfragen für Alexander Bommes:Laura Ullmann, Lars Meier Management & PRTel.: 040/79 755 78 - 14, E-Mail: laura@larsmeier.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4753069