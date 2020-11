Autobauer BMW verzeichnet trotz Corona-Krise kräftiges Gewinnplus

Nach dem Corona-Schock im Frühjahr konnte BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) inzwischen wieder deutlich Boden gutmachen, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen. So lag der Umsatz im dritten Quartal mit 26,3 Mrd. Euro nur 1,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.

17 Prozent mehr Gewinn

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern betrug im dritten Quartal 1,9 Mrd. Euro, was ein Minus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutete. Unter dem Strich verbuchte BMW im dritten Quartal dennoch einen Gewinn von 1,8 Mrd. Euro und damit sogar 17 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Starke Entwicklung in China

Der Münchener Autobauer erklärte das starke Quartalsergebnis unter anderem mit der guten Entwicklung in China, die über die Beteiligung am dortigen Gemeinschaftsunternehmen zum Gewinnanstieg beigetragen habe. Außerdem wurden die Fixkosten laut dem DAX-Konzern gesenkt und die Investitionsausgaben gekürzt, was zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität geführt hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 bestätigte BMW deshalb.

