Unterföhring (ots) - 4. November 2020: Lachen ist gesund. Lachen macht glücklich. Lachen ist die beste Therapie. Deswegen laden Luke Mockridge und SAT.1 am Freitag zu einer neuen Sonderausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow": Bei "Deutschland lacht!" treten 16 Stand-Up-Comedians aus allen Bundesländern gegeneinander an.Im Finale entscheidet der Zuschauer live: Welcher Comedian überzeugte am meisten? Welches Bundesland ist das lustigste? Im Live-Voting per Telefon kann jeder Anrufer am Freitagabend für seinen Favoriten stimmen.Mit dabei sind Maxi Gstettenbauer für Bayern, Jonas Greiner für Thüringen, Miss Allie für Niedersachsen, Faisal Kawusi für Hessen, Willi Fries für das Saarland, André Herrmann für Sachsen-Anhalt, Özcan Cosar für Baden-Württemberg, Moritz Neumeier für Schleswig-Holstein, Rainald Grebe für Brandenburg, Dennis aus Hürth für Bremen, Maria Clara Groppler für Berlin, Till Reiners für Rheinland-Pfalz, Abdelkarim für Mecklenburg-Vorpommern, Kay Ray für Hamburg, The Fuck Hornisschen Orchestra für Sachsen und Tahnee für NRW.Wie alle Produktionen der Seven.One Entertainment Group findet auch "Deutschland lacht!" nicht vor Publikum statt. Im Saal sitzen lediglich die auftretenden Comedians.Die zweite Staffel "LUKE! Die Greatnightshow" im Überblick:6. November: "Deutschland lacht!" (LIVE)13. November: "Luke - Die Band 2020"20. November: "Luke vs. Köln""LUKE! Die Greatnightshow: Deutschland lacht!" am Freitag, 6. November, in SAT.1, live.Hashtag zur Show: GreatnightshowPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4753178