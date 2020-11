London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Investors ernennt Paul LaCoursiere, CFA, zum Global Head of Environmental, Social and Governance (ESG) Investments, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Paul LaCoursiere verstärkt das Unternehmen ab dem 6. Januar 2021. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment-Research mit und wird die Integration von ESG in allen Strategien vorantreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...