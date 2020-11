Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Wahl hält die Märkte aktuell in Atem. Nach wie vor gibt es keine Entscheidung. An den Börsen herrscht dementsprechend viel Volatilität. Die dürfte laut Andreas Lipkow auch erst einmal erhalten bleiben. Der Marktstratege von Comcirect glaubt allerdings, dass die Ausschläge in einem verträglichen Rahmen ablaufen dürften. Anlegern rät Lipkow vor allem drei Branchen im Auge zu behalten. Diese dürften in jedem Fall profitieren. Neben der US-Wahl geht es im folgenden Interview um die aktuellen Zahlen von BMW, Vonovia, HelloFresh und Zalando sowie um die aktuellen Meldungen rund um Alibaba.