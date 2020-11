Die Sammelmenge an Elektro- und Elektronikaltgeräten ist in Österreich im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Laut aktuellen Zahlen der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) verzeichnet die offizielle Statistik ein Plus von über 14 Prozent auf 133.000 Tonnen. Je Einwohner wurden somit 2019 im Schnitt 14,8 Kilogramm E-Schrott erfasst. Trotz der in den vergangenen Jahren auch in Österreich stark ...

