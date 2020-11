Von Olivier de Berranger, CIO bei LFDE Durch die Entscheidung für einen neuerlichen landesweiten Lockdown am 20. Oktober ebneten Irland (ein Monat) und Wales (zwei Wochen) den Weg. Aufgrund des rasanten Wiederanstiegs der Covid-19-Zahlen in Europa wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Beschränkungen eingeführt. Teil-Lockdown in Deutschland und Italien, landesweite Ausgangssperre in Spanien und Lockdown ...

Den vollständigen Artikel lesen ...