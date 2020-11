Unternehmens-Analyse - in ihrem aktuellen Unternehmens-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH aufgrund des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells und der stabilen Marktstellung als "attraktives" Unternehmen und vergeben daher 4 von 5 möglichen Sternen.

Trotz der massiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Automobilindustrie zeigte sich die Geschäftsentwicklung der NZWL laut KFM-Analysten vergleichsweise stabil. Neben zeitnahen Kostensenkungs- und Liquiditätsmaßnahmen sei hier vor allem die frühzeitige strategische Etablierung der Bereiche Elektro- und Hybridantrieb verantwortlich. Der entsprechende Anteil bei den Neuaufträgen steige weiter an und werde durch politische Entscheidungen weiter verstärkt. Der Ausbau der strategischen Kooperation mit VW durch neue Produktionsstandorte in der Slowakei und das Werk der NZWL International in China führe laut Experten zu weiter wachsenden Aufträgen. Dadurch, dass NZWL bei fast allen Aufträgen als Alleinlieferant auftrete und in den Entwicklungsprozess integriert sei, seien deren Produkte nicht ohne weiteres substituierbar und die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber nach Einschätzung der Experten hoch. Mit der Erschließung des weltweit größten Automobilmarkts China durch die NZWL International konnten mit dem OEM Great Wall zusätzlich nationale Kundenpotenziale erschlossen werden.

INFO: Die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann bis zum 13. November 2020 gezeichnet werden. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro.

Geschäftstätigkeit des Unternehmens

Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen sowie komplett montierten Getrieben in Klein- und Großserien ...

