Mehrere Youtube-Kanäle haben am Wahlabend in den USA ausgedachte Wahlergebnisse verbreitet. Zehntausende Menschen hatten sich die Streams angeschaut. Noch bevor die ersten Wahllokale in den USA geschlossen wurden, übertrugen mehrere Youtube-Kanäle gefälschte Wahlergebnisse als Livestreams. Das geht aus einem Bericht der US-Publikation Insider hervor. Insgesamt sollen 8 der 20 Top-Ergebnisse für den Suchbegriff "LIVE 2020 Presidential Election Results" dieselben ausgedachten Ergebnisse gezeigt haben. Einer dieser Kanäle hatte mehr als 1,4 ...

