(shareribs.com) London 04.11.2020 - Der Goldpreis liegt am Tag nach den Wahlen in den USA unter Druck. Die Investoren reagieren verunsichert auf die immer noch offenen Ergebnisse und die Erklärung Trumps, die Wahlen "eigentlich" gewonnen zu haben. Die Wahlen in den USA haben sich gänzlich anders entwickelt als im Vorfeld von den Meisten erwartet. Es gab keine Blue Wave, nicht im Senat, nicht im Repräsentantenhaus ...

