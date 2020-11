NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im abgelaufenen Quartal liege ebenso wie der Ergebnisausblick auf das Gesamtjahr über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das für 2021 angepeilte Nettoergebnis erscheine aber konservativ und spiegele die Sorgen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie wider./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0008402215

