Die Zalando SA hat am Mittwochmorgen Geschäftszahlen präsentiert. Diese fielen besser aus, als vom Markt erwartet. Die Kurse steigen im Morgenhandel kräftig an. Der Aktienkurs überzeugt seit Wochen bereits mit einer hohen Outperformance. Welches Potenzial die Zalando-Aktie jetzt besitzt, was Anleger beachten müssen und wie Anleger gewinnstark...

Den vollständigen Artikel lesen ...