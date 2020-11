Bis 2022 soll eine von zwei in Europa geplanten Batteriefabriken am Opel-Standort in Kaiserslautern entstehen. Schon 2023 soll sie den Betrieb aufnehmen. Mit einer sogenannten Gigafactory in Kaiserslautern und einer weiteren im französischen Douvrin steigt das Joint Venture ACC des Autobauers Opel, seiner Muttergesellschaft Groupe PSA und der Total-Tochter Saft in großem Umfang in die Batteriezellfertigung ein. Werk Kaiserslautern soll ab 2023 produzieren Dabei will die Automotive Cells Company (ACC) schon ab 2024 Zellen mit einer Gesamtkapazität...

