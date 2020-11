DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Prognose

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG nimmt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück



04.11.2020 / 13:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD-HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG nimmt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück München, 04. November 2020 - Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie hat der Vorstand heute beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurückzunehmen. Die zuletzt abgegebene Prognose wurde im Rahmen einer Ad Hoc-Mitteilung am 15. Juni 2020 veröffentlicht und basierte auf der Annahme, dass es zu keinen weiteren Verschärfungen der behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit dem "Corona-Virus" kommt. Wegen der in den letzten Wochen wieder stark zunehmenden Dynamik der COVID 19-Pandemie, der von Bund und Ländern kürzlich beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen und der daraus resultierenden erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen und Unsicherheit ist es nicht mehr möglich, die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufrechtzuerhalten. Besonders negativ für die Innenstadt und den Einzelhandel wird sich auch die Absage der diesjährigen Weihnachtsmärkte auswirken. Aufgrund der Ungewissheit über die weitere Entwicklung ist im Moment auch nicht zu erkennen, wann eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 möglich sein wird.

Kontakt Investor Relations:

LUDWIG BECK AG

Andre Deubel

t: +49 89 23691-745

f: +49 89 23691-600

andre.deubel@ludwigbeck.de 04.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de