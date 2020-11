ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 92 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie blicke weiter positiv auf die Aktie des Autovermieters, die Coronavirus-Krise belaste aber die Stimmung und so sei Vorsicht angebracht, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sixt sei auf neue Reisebeschränkungen und die schwache Wintersaison vorbereitet. Sie kürzte aber ihre Schätzungen für die Jahre 2021 und 2022./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 16:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

