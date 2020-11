Neben den Corona-Fallzahlen steigen auch die Zahlen der Jobsuchenden im Heimarbeitsbereich an. Die Angebote dort klettern sogar auf ein Jahreshoch. Seit Anfang August haben die Fragen nach einem Homeoffice-Job um 42 Prozent zugenommen. Das berichtet die Forschungsabteilung des Jobportals Indeed. Die Anfragen näherten sich den Spitzenwerten innerhalb der ersten Infektionswelle. Insgesamt fragt jeder Hundertste nach einem Beruf in den eigenen vier Wänden. Im März waren es 1,3 Prozent. Die Suchanfragen nach Jobs im Homeoffice zeichneten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...