FRANKFURT (BaFin) -



Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Nowea Energy Inc., laut eigenen Angaben mit Sitz in 4650 WEDEKIND ROAD, SUITE 2, SPARKS NV 89431, in Deutschland Wertpapiere in Form von auf ihren Namen laufenden Stückaktien (ISIN: US67012L1089) ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

