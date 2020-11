Darum geht's im Video: Am Tag nach der Präsidentschaftswahl in den USA ist an der Börse erst einmal Stirnrunzeln angesagt. Noch ist unklar, ob der nächste Präsident nun Donald Trump oder Joe Biden heißt - und vor allem, was das anschließend für die Märkte bedeutet. Genau dieser Frage gehen Conny und Richy mit ihren ersten Eindrucken vom Wahlgeschehen nach. 00:00 - Warum steht das finale Ergebnis noch nicht fest? 04:54 - Wie reagieren DAX, Dow & Co auf die Nachrichten? 05:59 - Tech-Aktien & Öl-Werte nun im Aufwind 07:51 - Wieso Senat, Repräsentantenhaus & Supremce Court wichtig sind