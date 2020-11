(shareribs.com) New York 04.11.2020 - Die Ergebnisse der 2020er Wahlen in den USA sind noch nicht ausgezählt, das Rennen um die Präsidentschaft bleibt offen. Große Fortschritte zeichnen sich derweil bei der Legalisierung von Cannabis in den USA ab. Vier Bundesstaaten haben gestern über die Legalisierung von recreational Cannabis, also Cannabis zur allgemeinen Nutzung, abgestimmt. In allen vier Bundesstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...