DJ Zalando will Zahl Connected-Retail-Partner 2021 verdreifachen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando will die Zahl der an die Online-Mode-Plattform angeschlossenen Mode-Geschäfte im kommenden Jahr verdreifachen und damit in weitere Märkte expandieren, sagte CFO David Schröder in der Telefonkonferenz mit Investoren. Dafür sollen 2021 rund 50 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Gerade in Metropolregionen wolle man damit wachsen und auch die Lieferzeiten verkürzen. Derzeit seien 2.000 stationäre, lokale Mode-Geschäfte über das Connected-Retail-Programm an den Online-Marktplatz angeschlossen.

Inzwischen sei das Programm ein "bedeutender Bestandteil des Geschäfts" geworden, mit dem Zalando bisher in Deutschland, Niederlande, Polen, Schweden und Spanien vertreten war. In Deutschland habe das Programm im dritten Quartal bereits 6 Prozent zum Bruttowarenvolumen (GMV) des Konzerns beigetragen. Seit dem 1. November hat Zalando das Segment Connected Retail auf Norwegen, Dänemark und Finnland ausgeweitet. Mit Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien und Belgien sollen 2021 fünf weitere Märkte folgen. Damit würde Zalando das Connected-Retail-Programm in 13 seiner insgesamt 17 Märkte anbieten.

Laut Konzern ist Connected Retail für viele stationäre Geschäfte ein wesentlicher Bestandteil geworden, um die Herausforderung der Lockdowns zu bewältigen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 07:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.