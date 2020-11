NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer zwischenzeitlichen Schwäche wird der Dow Jones Industrial am Tag nach den US-Wahlen nun wieder freundlicher erwartet. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex am Mittwoch zuletzt gut ein halbes Prozent höher bei 27 626 Punkten. Der Future auf den marktbreiten S&P 500 legte um mehr als ein Prozent zu. Derweil zeichnet sich im Kampf zwischen Amtsinhaber Donald Trump und dem demokratischen Herausforderer Joe Biden um das Präsidentenamt sowie um die Mehrheit im Kongress noch keine Entscheidung ab. Während die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt haben dürften, bekamen ihre Hoffnungen auf eine Eroberung des Senats einen schweren Dämpfer./gl/jha/