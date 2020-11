Die USA haben gewählt, doch das Ergebnis ist noch zu knapp, um schon einen Sieger zu küren. Die Unsicherheit bleibt also vorerst bestehen. Folglich startete der DAX schwach in den Handelstag, doch kann sich im Tagesverlauf etwas stabilisieren. Zum Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 12.130 Punkten mit 0,4% fester. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. SAP (WKN: 716460) Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute gehen die Papiere des Software-Unternehmens SAP in Stuttgart ...

