Zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden herrscht nach wie vor eine Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird also der neue Präsident der USA, der im Januar vereidigt werden soll? Nachdem die Umfragen erneut Joe Biden vorne gesehen haben, hat sich Donald Trump bereits selbst zum Wahlsieger erklärt. Das offizielle Ergebnis dürfte aber noch auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit herrscht Unsicherheit.Der Goldpreis ist in einer ersten Reaktion eingeknickt, auch die Futures bei den Aktienindices ...

Den vollständigen Artikel lesen ...