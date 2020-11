Die Wähler in Kalifornien haben in einer Volksabstimmung ein Gesetz gekippt, das Fahrern auf Plattformen wie Uber und Lyft den Status von Mitarbeitern zusprach.Die Fahrdienst-Vermittler Uber und Lyft hatten angekündigt, ihren Betrieb in dem Bundesstaat einzustellen oder zumindest einzuschränken, falls es in Kraft bleibt.Plattformen wie Uber und Lyft - aber auch Essenslieferanten wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...