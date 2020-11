Erfurt (ots) - Mit steigenden Infektionszahlen zeichnet sich ab, dass auch die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit Corona-bedingt anders wird, als wir alle es kennen. Vielerorts werden voraussichtlich Weihnachtsgottesdienste und Krippenspiele ausfallen oder nur für wenige zugänglich sein. Damit nicht ganz auf liebgewonnene Rituale verzichtet werden muss, produziert KiKA aktuell gemeinsam mit dem MDR ein Krippenspiel für Kinder und Familien. Die Premiere von "Paule und das Krippenspiel" (KiKA/MDR) wird pünktlich an Heiligabend gezeigt."In diesem bewegenden Jahr mit vielen Veränderungen bietet KiKA erfolgreich verlässliche plattformspezifische Angebote, die vom Publikum mit einem zweistelligen Anstieg der Online-Visits und der Marktführerschaft (17,0 %) in Folge honoriert wurden", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals in filmischer Form an Heiligabend ein Krippenspiel zeigen. Beherzt und engagiert planen derzeit alle Beteiligten die kurzfristige Produktion unter hohen Hygienebestimmungen." **Gemeinsam mit der renommierten Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie und Filmautor Michael Demuth wird aktuell das Drehbuch erarbeitet. Eine Geschichte aus Boies erstem Buch "Paule ist ein Glücksgriff" dient als literarische Vorlage und wird zeitgemäß für Heiligabend adaptiert."Ich freue mich sehr, dass KiKA Kindern, Familien, aber auch alleinstehenden und älteren Menschen zur klassischen Weihnachtsgottesdienst-Zeit einen kleinen Ersatz schenkt: In "Paule und das Krippenspiel" geht es neben der weihnachtlichen Botschaft, um Zusammenhalt, Durchhaltevermögen, Freundschaft, Kreativität und Hilfsbereitschaft", so Kirsten Boie. "Ich wünsche mir, dass dieser Film für viele Menschen in der schwierigen Corona-Zeit eine Viertelstunde der Weihnachtsfreude sein kann. Schließlich erzählt er uns: Jede und jeder kann ein Engel sein! Es ist ein Krippenspiel, das alle einbezieht. Bei dem Maria ein muslimisches Mädchen und der Verkündigungsengel Schwarz sein kann."Die Produktionsfirma Crossmedia aus Halle ist für die Herstellung des Kurzspielfilms für KiKA beauftragt. Ausführender Produzent ist die Tellux Film. Federführend verantworten die Redaktion bei KiKA Dr. Matthias Huff und Stefan Pfäffle, gemeinsam mit Susanne Sturm aus der MDR-Redaktion "Religion und Gesellschaft". Gedreht wird, nach aktuellen Planungen, in der zweiten Novemberhälfte in Halle.Weitere Informationen finden Sie zeitnah in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).Bei Fragen und Interviewwünschen wenden Sie sich gerne an die KiKA-Unternehmenskommunikation.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4753624