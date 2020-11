DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufsichtsrat der Commerzbank: Nicholas Teller beendet Mandat; Andreas Schmitz soll als Nachfolger bestellt werden



04.11.2020 / 14:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Nicholas Teller legt Mandat zum 31. Dezember 2020 nieder

- Hans-Jörg Vetter: "Ich freue mich, dass wir mit Andreas Schmitz einen ausgemachten Experten der Finanzbranche für unser Aufsichtsratsgremium gewinnen konnten."

Nicholas Teller (61), Mitglied des Aufsichtsrats der Commerzbank, hat sein Mandat mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 niedergelegt. Hans-Jörg Vetter: "Fast 40 Jahre lang war Nicholas Teller für die Commerzbank aktiv, seit Mai 2014 als Mitglied des Aufsichtsrats. Auch wenn unsere gemeinsame Zeit im Aufsichtsrat vergleichsweise kurz war, so möchte ich ihm trotzdem - auch im Namen meiner Vorgänger - herzlich für sein langjähriges Engagement danken."

Teller war 1982 als Trainee zur Commerzbank gekommen. Nach mehreren Managementpositionen im Firmenkundengeschäft im In- und Ausland wurde er 2003 in den Vorstand berufen.

Als Nachfolger soll Andreas Schmitz (60), derzeit Aufsichtsratschef bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und ehemaliger Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), bestellt werden. Vetter: "Ich freue mich, dass wir mit Andreas Schmitz einen ausgemachten Experten der Finanzbranche für unser Aufsichtsratsgremium gewinnen konnten." Andreas Schmitz scheidet zum Jahresende aus dem Aufsichtsrat der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG aus.

