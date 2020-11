Die US-Futures sind im vorbörslichen Handel äußerst volatil. So ist die US-Wahl immer noch nicht nicht entschieden, da die Stimmenauszählung in den entscheidenden Swing-States Michigan, Pennsylvania und Wisconsin noch Tage dauern könnte. Der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 machte aber einen mächtigen Satz nach oben, als Trumps Sieg in Florida über die Ticker lief. So dürften US-Tech-Werte von einer zweiten Amtszeit des Republikaners maßgeblich profitieren. Aktuell liegt der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...