Boston (www.fondscheck.de) - Auch wenn der Grad der Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen in den letzten Wochen zurückgegangen sein mag, gibt es immer noch viele Investoren, die es angesichts des Aufruhrs bei der Wahl 2016 vorgezogen haben, den Wahlkampf auszusitzen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...