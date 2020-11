Enel X wird im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit McDonald's Italia bis zum Ende des kommenden Jahres 200 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an 100 McDonald's-Parkplätzen in ganz Italien installieren. Die ersten Standorte hat das Unternehmen bereits in Betrieb genommen. Zum Einsatz kommen bei dem Ladeinstruktur-Ausbau sowohl AC-Stationen des Typs JuicePole mit bis zu 22 kW Ladeleistung als auch DC-Stationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...