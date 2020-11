DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News

Vorstandspersonalie Ahrensburg, 04.11.2020 - Der Aufsichtsrat der Basler AG hat heute Veränderungen im Vorstand beschlossen. Der Vorstandsvertrag des Chief Commercial Officers (CCO) John Jennings läuft zum Jahresende 2020 regulär aus. Herr Jennings hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag nicht erneut zu verlängern. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen. Herr Jennings bleibt nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand als Geschäftsführer der Nordamerika-Aktivitäten im Unternehmen tätig. Zum Nachfolger von Herrn Jennings im Vorstand hat der Aufsichtsrat Herrn Alexander Temme berufen. John Jennings ist seit 15 Jahren als Chief Commercial Officer für die Basler AG tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung und großem persönlichem Engagement hat er in dieser Zeit die Funktionen Vertrieb und Marktkommunikation sowie die Auslandsgesellschaften erfolgreich geführt sowie zusammen mit dem Gesamtvorstand die Unternehmensstrategie kontinuierlich weiterentwickelt. Neben seinem Vorstandsmandat führt John Jennings als Geschäftsführer der US-Tochtergesellschaft die Nordamerika-Aktivitäten der Basler AG. Diese Doppelrolle führte zu andauernd hoher Reisetätigkeit, die Herr Jennings zukünftig reduzieren möchte. Da sich John Jennings weiterhin aktiv in die Entwicklung des Basler-Konzerns einbringen und der Vorstand die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortführen möchte, wurde vereinbart, dass John Jennings nach Auslaufen seines Vorstandsmandats im Unternehmen tätig bleibt, um sich fortan voll auf den Ausbau des Nordamerika-Geschäfts zu konzentrieren. Nachrücken in die Position des Chief Commercial Officer (CCO) wird zum 01.01.2021 Herr Alexander Temme (50). Herr Temme wird das Unternehmen dann gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Dietmar Ley und den Vorständen Hardy Mehl (CFO/COO) und Arndt Bake (CMO) führen. Seit seinem Eintritt in die Basler AG im Jahre 2002 hat Alexander Temme mehrere leitende vertriebliche Funktionen im Unternehmen wahrgenommen und ist seit 2010 für die Leitung des weltweiten Vertriebs zuständig. Alexander Temme besitzt einen Hochschulabschluss (Dipl.-Ing. FH) im Fach Chemische Verfahrenstechnik. Nach seinem Studium war er in mehreren Unternehmen in vertrieblichen Funktionen tätig. Zusätzlich führt er seit 2018 das Geschäft der Basler AG mit Embedded Vision Komponenten. Aufsichtsrat und Vorstand freuen sich gleichermaßen sehr über den Verbleib von John Jennings im Unternehmen und die erfahrene Nachbesetzung aus dem eigenen Haus durch Alexander Temme. Der geplante Ausbau der Aktivitäten im konzernweiten Vertrieb, in der Marktkommunikation sowie im Nordamerika-Geschäft können mit diesen Personaländerungen entschlossen und kompetent angegangen werden. _________________________________________________________________________ Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden. Basler AG, Dr. Dietmar Ley (CEO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

