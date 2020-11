DJ Arbor Metals mit Top-News! Bergbaulegende soll den Explorationsaktivitäten auf dem Rakounga-Projekt in Burkina Faso neuen Schwung verleihen!

DGAP-Media / 2020-11-04 / 15:00 *Arbor Metals mit Top-News! Bergbaulegende soll den Explorationsaktivitäten auf dem Rakounga-Projekt in Burkina Faso neuen Schwung verleihen!* *Fallen jetzt signifikante Widerstände?* Das hoffnungsvolle Junior-Explorationsunternehmen *Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040; WKN: A2PX21)* glänzt in diesen Minuten mit der Nachricht über eine ausgezeichnete Personalie, die geeignet scheint, den Aktienkurs endlich über signifikante Widerstände hieven zu können. Zusammen mit Bergbaulegende *Warren Robb* soll ein erfahrenes Geologenteam mit spezieller Expertise für Goldexploration in der Abbauregion Burkina Faso dem laufenden Untersuchungsprogramm auf der Arbor-Schlüsselressource Rakounga zu neuem Schwung verhelfen. *Warren Robb, ein professioneller Geowissenschaftler, verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung. * Robb schloß sein Bergbaustudium 1987 an der University of British Columbia mit einem Bachelor of Science in Geologie ab und arbeitet seitdem sowohl für Senior- als auch für Junior-Bergbauunternehmen. Er hat umfangreiche Erfahrung im Management von Betriebs- und Bohrprogrammen, angefangen von kleinen vorläufigen Tests bis hin zu umfangreichen Analysen zur Definition von Erzreserven und Bergbauarbeiten. Robb leitete Explorationsaktivitäten in Kanada, den Vereinigten Staaten, China, Afrika und Südamerika. Im Jahr 2012 war Robb als Chief Geologist für Roxgold Inc. tätig, wo er sowohl für die Felderkundung als auch für das Diamantbohrprogramm auf den Goldprojekten Bissa West und Yaramoko des Unternehmens in Burkina Faso, Westafrika, verantwortlich war. Derzeit ist er Senior Vice President Exploration bei Nexus Gold Corp., dem Anbieter des Rakounga-Projekts. Robb und sein in Burkina ansässiges Team sind seit Jahren direkt am Rakounga-Projekt beteiligt und durch ihre früheren Arbeiten vor Ort sorgen sie für eine Kontinuität bei Arbor Metals mit Blick auf die laufenden Explorationsvorhaben. Das Rakounga-Goldprojekt besteht aus einem Explorationsareal von 250 Quadratkilometern entlang des Goren Greenstone Belt im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen hundertprozentigen Anteil an dem Projekt von Nexus zu erwerben. Arbor Metals hat die Kontrolle über die im Rahmen des Projekts durchgeführten Operationen und wird versuchen, die früher durchgeführten historischen Bohr- und Vermessungsarbeiten in ihrer Dimension zu erweitern. Rakounga enthält mehrere aktive Orpaillages (Artisinal Mining-Gebiete), nämlich Koaltenga, Gounga und Porphyry, die bestätigen, dass eine weit verbreitete Goldmineralisierung vorliegt. Für Anleger stellt dieser Junior-Explorer im Early Stage Stadium so etwas wie die Aussicht auf exorbitante Renditeträume dar. *Jetzt scheint der Moment gekommen, in dem diese große Erwartungshaltung der Anleger ihre Beglaubigung erfahren wird und weiteres unmittelbares Ausbruchspotential freigesetzt werden kann. * Burkina Faso ist das neue "Elefantenland" des Goldes und bietet allen Interessierten ein stabiles politisches Umfeld. Die Regierung steht neuerdings der Bergbauindustrie und ausländischen Investitionen betont freundlich gegenüber. Deshalb konnte Burkina Faso in den letzten Jahren zum am schnellsten wachsenden Goldproduzenten Afrikas avancieren und ist bereits der viertgrößte Goldförderer dieses Kontinents. In den vergangenen sechs Jahren wurden acht neue Minen in Betrieb genommen. Das Land weist hervorragendes geologisches Potenzial auf. Die Grünsteingürtel, die alle großen Lagerstätten in Ghana und der Elfenbeinküste beherbergen, verlaufen in Richtung Norden nach Burkina Faso weiter. Burkina Faso wird erst seit weniger als 15 Jahren modernen Mineralexplorationen unterzogen, weshalb es im Vergleich zu den Nachbarländern Ghana und Mali, die erstklassige Goldminen in denselben Gürteln des Birimian-Gesteins beherbergen, kaum erkundet wurde. Dies demonstriert trefflich das exzellente Upside-Potential, das sich Investoren mit dem Kauf von Anteilsscheinen an diesem Unternehmen sichern, denn Arbor Metals Schlüsselprojekt liegt wie gesagt genau in diesem Grünsteingürtel. Das aktuelle Explorationsprogramm auf Rakounga umfaßt insgesamt 779 Proben, die an 50-Meter-Stationen auf Linien mit einem Abstand von 200 Metern gesammelt wurden. Proben wurden aus Tiefen entnommen, die durchschnittlich 50 cm unter der Oberfläche lagen. Das Programm konzentriert sich darauf, eine Lücke zwischen früheren Bodengitterprogrammen zu schließen, die nach Südwesten in Richtung des Orpaillage Bouboulou 1 entlang der Konzessionsgrenze verlaufen. Die Proben wurden an Activation Laboratories ("Actlabs") Ouagadougou geliefert, einem unabhängigen Labor mit ISO 9001: 2015-Akkreditierung für Analyse. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vom geologischen Team des Unternehmens empfangen, überprüft und verifiziert wurden. Genau auf die zeitnahe Publikation dieser Resultate spekuliert nun der Markt. Wir erwarten positive Ergebnisse und empfehlen, erste Positionen im Vorfeld der mit äußerster Spannung erwarteten Zahlen aufzubauen. Die laufenden Untersuchungen werden das geochemische Verständnis für das Projekt verbessern und Arbor Metals Corp. bei der Ausrichtung auf neue Gebiete für Folgebohrungen helfen. Auf der Grundlage ermutigender erster Hinweise der Feldbesatzung hat der Verwaltungsrat beschlossen, mit der Planung der nächsten Explorationsphase zu beginnen, um das aktuelle Programm weiterzuverfolgen. Infolgedessen hat das Unternehmen bestätigt, frisches Kapital in Höhe von 3.000.000 USD durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung aufnehmen zu wollen, die zu einem Preis von 1,90 USD pro Aktie auf den Markt gebracht werden soll. Der Erlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der Bohrarbeiten am Projekt und für das allgemeine Betriebskapital verwendet werden. *Empfehlung* Wer schon einmal mit Aktien gehandelt hat weiß, wie wichtig das Timing sein kann. Denn wer richtig timt, kann mit einem Schlag horrende Renditesummen erwirtschaften. Dabei sind mitunter schnelle Entscheidungen und Reaktionen gefragt. Wer jetzt realisiert hat, dass diese Aktie gerade eine Goldgrube sein kann, weil das Explorationsgebiet noch weitestgehend unentwickelt, aber äußerst aussichtsreich ist und der Gold-Explorer dort nicht umsonst eine lukrative Akquisition getätigt hat, der dürfte gerade noch erstklassige Chancen auf höchste Rendite haben. Zwar wird die Aktie, da sind wir uns eigentlich sicher, auch in den nächsten Monaten ein exzellenter Outperformer sein, aber wer verzichtet schon gerne freiwillig auf die ersten, fulminanten Multiplikationen? *Nach der bereits erwähnten Akquisition der Kruger Gold Corp. und dem bevorstehenden Explorationsprogramm stehen die fundamentalen wie charttechnischen Signale für Arbor Metals auf Gold! * Das Schlüsselprojekt Rakounga befindet sich in Burkina Faso, dem neuen "Boomland" für die Goldexploration und -produktion. Ein wahres "Boomland" deshalb, weil es sich zum einen um ein noch weitestgehend unentwickeltes Areal handelt und zum anderen, weil mehrere Explorations-untersuchungen die Region als wahre Goldgrube ausgewiesen haben. Die potentielle Werthaltigkeit der Ressource ist also bereits nachgewiesen. Wer jetzt die Zeichen der Zeit erkannt hat und in Arbor Metals Corp. investiert, hat die Chance vom ersten Explorationsschritt bis zum Gang in die Produktion (oder einer Übernahme) die ganze Wertschöpfungspalette profitabel durchlaufen zu können. Das hier horrende Renditesummen golden glänzen, muss wohl nicht noch näher ausgeführt werden. *Wo sonst auf der Welt können Anleger noch Goldexplorationen von Anfang an begleiten?* Außerdem hat das Management bereits weitreichende Explorationsaktivitäten angekündigt. Der damit verbundene positive Newsflow sollte für weiter steigende Kurse sorgen. Oder anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, dass Arbor Metals auf einer wahren Goldgrube sitzen könnte, ist sehr hoch. Natürlich gibt es bei solch spekulativen Projekten auch immer ein gewisses Restrisiko, aber die Indikatoren aus früheren geochemischen Analysen sprechen eigentlich für sich und wurden bereits durch weitere profunde Explorationsmaßnahmen verifiziert. Deshalb empfehlen wir: Nehmen Sie einige Positionen in Ihr Depot auf und setzen Sie auf das Gold der Arbor Metals Corp. Anleger-Research Disclaimer: Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Research auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. 