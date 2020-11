Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street richtet sich die Aufmerksamkeit heute natürlich auf die Wahl des US-Präsidenten. Vorbörslich war ei den großen Indizes bereits viel Bewegung. Der Dow Jones drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Der Technologieindex Nasdaq schaltete in den Rallyemodus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alibaba, Pinduoduo, Uber, Lyft, AMD, First Solar und Canopy Growth. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.