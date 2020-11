Der Einfluss des Wahlausganges auf wirtschaftlicher Ebene wird sich aller Voraussicht in Grenzen halten. Anleger können sich mit starken USA-Aktienfonds positionieren.Es kann knapp werden zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden. Auch wenn kurz zuvor Umfragewerte und Meinungsbarometer eher zu Biden tendierten. Was Spekulationen gebracht haben, konnte man vor vier Jahren beobachten: Da waren sich viele eines Sieges der Demokraten sicher und wurden dann doch überrascht. Zudem kann die Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses auch noch mehrere Wochen dauern. Wir erinnern uns: Bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 wurde das Ergebnis erst einen Monat später bekannt gegeben. An den Kapitalmärkten existieren seit Wochen einige Szenarien, die einen jeweiligen Sieg des einen oder anderen Kandidaten sowie die Mehrheiten im Repräsentantenhaus beschreiben. Doch wie werden die Kapitalmärkte nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses reagieren? Der Einfluss wird wahrscheinlich nicht allzu tiefgreifend sein. Zwischen den Kandidaten gibt es zwar Unterschiede im Wirtschaftsprogramm - Biden spricht von Modernisierung und ökologischem Umbau, Trump eher von Erhalt klassischer Branchen. Doch setzen beide Kandidaten generell auf eine Stärkung der landeseigenen Volkswirtschaft durch mehr Protektionismus. Auch gleichen sich die Positionen gegenüber China. Anleger können sich positionieren.

