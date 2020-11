Bonn (ots) - Winfried Schaur, Executive Vice President UPM Paper ENA, ist auf der online-Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP) in seinem Amt als VDP-Präsident bestätigt worden. Auch die Vizepräsidenten Moritz J. Weig, geschäftsführender Gesellschafter der Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, sowie Dr. Christopher Grünewald, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Grünewald GmbH & Co. KG, wurden wiedergewählt.Für das Kuratorium für Forschung und Technik der Zellstoff- und Papierindustrie im VDP wurde Dr. Stefan Karrer, Papierfabrik August Koehler SE, erneut als Vorsitzender gewählt. Das Kuratorium ist ein dem VDP angegliederter Verein und bildet den organisatorischen Rahmen für die Forschungsförderung des VDP.Der VDP ist der industrielle Spitzenverband (https://de.wikipedia.org/wiki/Spitzenverband) der deutschen Zellstoff (https://de.wikipedia.org/wiki/Zellstoff)- und Papierindustrie (https://de.wikipedia.org/wiki/Papierindustrie) und repräsentiert nach Produktion und Umsatz über 90 Prozent der Branche. Die Zellstoff- und Papierindustrie in Deutschland ist die die größte in Europa und weltweit Nr. 4.Bilder des VDP-Präsidenten und der Vizepräsidenten finden Sie unter:https://www.vdp-online.de/verband/praesident-und-vizepraesidentenPressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52www.vdp-online.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16061/4753803