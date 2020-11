Istanbul (ots/PRNewswire) - Teknosa (https://yatirimci.teknosa.com/homepage), eine Tochtergesellschaft der Sabanc? Holding, erreichte im dritten Quartal 2020 dank Investitionen in ein umfangreiches Transformationsprogramm und in Kundenerfahrungen sein historisch bestes Quartalsergebnis. Teknosa verzeichnete im 3. Quartal 2020 einen Umsatz von 1,7 Milliarden TL und einen Nettogewinn von 62,5 Millionen TL und erzielte damit ein Umsatzwachstum von 61 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der E-Commerce-Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 123 Prozent.Teknosa, die führende Technologie-Einzelhandels- und E-Commerce-Plattform in der Türkei, erzielte im dritten Quartal 2020 die höchste Leistung in ihrer Geschichte. Mit einer Rekordwachstumsrate von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielte Teknosa in 3. Quartal 2020 einen Umsatz von 1,7 Milliarden TL und einen Nettogewinn von 62,5 Millionen TL. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte das Unternehmen somit trotz der außerordentlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie einen Nettogewinn von 15,9 Mio. TL. Teknosa setzte seinen kundenorientierten Transformations- und Digitalisierungskurs im Einklang mit seiner Omnichannel-Strategie der letzten Jahre fort und beschleunigte angesichts der Pandemie seine wertschöpfenden Initiativen. Das Unternehmen konnte ohne Unterbrechungen die Kundenerwartungen erfüllen und stand weiterhin an Technologie interessierten Kunden uneingeschränkt zur Verfügung, so dass ein um 28 Prozent gestiegener 9-Monatsumsatz von 3,67 Milliarden TL erzielt werden konnte.Die Teknosa-Geschäfte, die im Juni wieder geöffnet waren, nachdem Maßnahmen für einen sicheren und gesunden Einkauf eingeführt worden waren, leisteten weiterhin einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz und teknosa.com und die mobilen Anwendungen setzten ihre Leistungsverbesserung fort. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielte Teknosa im dritten Quartal 2020 ein Wachstum von 123 Prozent im E-Commerce und vervierfachte über die 9 Monate seinen Online-Umsatz nahezu auf 705 Millionen TL.In seiner Stellungnahme zu den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2020, meinte Bar's Oran, der Chairman von Teknosa: "Dank unserer kundenorientierten Strategie, die wir im Einklang mit der Vision ,Teknosa of the New Generation' erstellt haben, konnten wir dieses Rekordergebnis für das Quartal erzielen. Die Pandemie machte Technologie zu einer unabdingbaren Notwendigkeit. Unsere kundenorientierte Umgestaltung mit Fokus auf die Onlinepräsenz hat uns geholfen, die sich ständig ändernden technologischen Anforderungen am effektivsten zu erfüllen. In dieser schwierigen Zeit, in der die meisten Unternehmen vor großen Herausforderungen standen, haben wir nachhaltiges Wachstum und Rentabilität erzielt. Abgesehen von unseren Umsatzrekorden und der steigenden Leistung ist es uns gelungen, eine agile und widerstandsfähige Organisation aufzubauen. Wir konzentrieren uns darauf, schlanke Prozesse zu schaffen und die Zukunft auf der Grundlage von Daten zu gestalten, indem wir die digitale Transformation beschleunigen. Wir legen die Messlatte in Bezug auf Kundenerfahrung und -zufriedenheit stets auf allen Plattformen höher."Mit Technologie zukunftsweisende Lösungen entwickelnBülent Gürcan, General Manager von Teknosa, hob hervor, wie nach der Pandemie die digitale Transformation bei Teknosa beschleunigte wurde, und sah deutliche Wettbewerbsvorteile und Chancen für das Unternehmen für den kommenden Zeitraum voraus. Bülent Gürcan äußerte sich: "Bei Teknosa verfolgen wir zahlreiche Parameter, um unsere Kunden mit den von ihnen gesuchten Produkten zusammenzubringen: zum richtigen Zeitpunkt, in jedem gewünschten Kanal, auf dem schnellstmöglichen Weg, mit der besten Serviceerfahrung und auf die produktivste Art und Weise. Unsere Kunden verlangen eine Erfahrung ohne Unterbrechung und erwarten schnellen Service. Darüber hinaus erwarten sie kundenspezifischen Lösungen. Mit unserer agilen Organisation, unserer starken Infrastruktur und unserem datengesteuerten Geschäftsmodell haben wir bedeutende Initiativen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses ergriffen und konnten davon profitieren. Wir schaffen Mehrwert, indem wir kundenorientierte und innovative Services in unseren Online- und Offline-Kanälen anbieten. In diesem Zeitraum haben wir unser Netz für schnellere Lieferungen beim Online-Shopping ausgebaut, um den gesteigerten Bedarf nach Technologie zu befriedigen. Derzeit bieten wir in 48 Provinzen eine Lieferung am selben Tag oder am darauffolgenden Tag. Wir haben auch als erste in der Branche die Abholung vor dem Geschäft eingeführt. Aktuell unterstützen wir Live-Chat und WhatsApp und wir werden schon bald einen Video-Chat-Service starten, um das Omnichannel-Erlebnis und die Eins-zu-Eins-Interaktion mit unseren Kunden weiter zu verbessern. Technologieinteressierte können per Video-Chat auf unsere Expertenkollegen zukommen, detaillierte Informationen erhalten und eine Demonstration der Produkte erleben, ohne in den Laden gehen zu müssen. In jedem Prozess werden wir bahnbrechende Lösungen entwickeln, vom Einkauf bis zu den Zahlungsoptionen, von der Lieferung bis zum Kundendienst, um unseren Kunden zukünftig weiterhin eine erstklassige Erfahrung zu bieten. Wie schon in den vergangenen 20 Jahren, werden wir auch weiterhin die zuverlässige und beliebteste Adresse für Technikeinkäufe in der Türkei sein."Informationen zu TeknosaTeknosa wurde im Jahr 2000 als Tochtergesellschaft der Sabanc? Holding gegründet, um eine Verkaufs- und Marketingplattform in den Bereichen Elektronik, Informatik, Kommunikation, Körperpflege und Optik im Technologie-Einzelhandelssektor zu schaffen. Teknosa ist ein Einzelhandelsunternehmen für Unterhaltungselektronik, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Verbraucher fachgerecht zu bedienen und ihnen die richtigen Produkte mit höchster Servicequalität und zu besten Preisen anzubieten. Teknosa verfügt über die erste und umfangreichste Ladenkette, die im Bereich des Technologie-Einzelhandels in der Türkei tätig ist. Derzeit bietet Teknosa über seine Läden, teknosa.com und die mobilen Plattformen ununterbrochene Dienstleistungen in Omnichannel-Umgebungen an. Teknosa ist der einzige Technologie-Einzelhändler, der mit seiner Marke Teknosacell Mobilfunk- und Kommunikationsdienste anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.teknosa.com (http://www.teknosa.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325145/Teknosa.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1325146/Teknosa_Logo.jpgPressekontakt:I?nci Doganinci.dogan@desibelajans.com