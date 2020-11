Das solideste Investment in einer Marktkrise ist für deutsche Verhältnisse die Allianz. Der größte Versicherer ist eigentlich ein internationaler Finanzkonzern. Rd. 50 % der Jahresleistung von 115 Mrd. € (Corona-bereinigt) entfällt auf Vermögensverwaltung und der andere Teil auf Versicherungen.



In der Corona-Krise gibt es natürlich Kollateralschäden in beiden Sektoren. Das ist nicht zu vermeiden. Strukturell ist dies aber ohne Bedeutung. Denn:



Allianz als Konzern zielt auf ein Jahresergebnis von rd. 12 Mrd. €. Je nach Corona-Schäden kann es vorübergehend 1 Mrd. € weniger sein. Auf diese Bereinigung kommt es an, wenn man die Qualität von Allianz-Investments beurteilen will.



62 Mrd. € Marktwert bilden etwa 55 % der Jahresleistung ab. Die Gewinnschätzungen für 2021 liegen aktuell bei 19,50 bis 20 € je Aktie und das KGV damit knapp unter 8. Das entspricht der jeweils niedrigsten Gewinnbewertung in allen Krisen der letzten Jahre.



