Das umstrittene erste Atomkraftwerk Weißrusslands nahe der Grenze zu Litauen ist unter Protest des Nachbarlandes ans Netz gegangen. Dies berichtet die Deutsche Welle.Die Turbine des ersten Reaktorblocks sei in Ostrowez an das Stromnetz angeschlossen worden, teilten das weißrussische Energieministerium in der Hauptstadt Minsk und der russische Atomenergiekonzern Rosatom mit. Es ist das erste Atomkraftwerk (AKW) des osteuropäischen Landes. Anfang August waren die ersten Brennstäbe eingebaut worden.Anzeige:Der zweite Block des Kraftwerks soll Mitte 2022 hochgefahren werden. Die Leistung der beiden Anlagen soll dann 2400 Megawatt betragen und ein Drittel des belarussischen Energiebedarfs abdecken. Die Anlage gilt als Prestigeprojekt des seit der Präsidentschaftswahl im August massiv unter Druck stehenden Machthabers Alexander Lukaschenko.

