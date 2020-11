Trotz starker Q3-Zahlen ist die Paypal-Aktie am Dienstag zunächst spürbar unter Druck geraten. Im freundlichen Gesamtmarkt kann sie am Mittwoch aber wieder mehr als sechs Prozent zulegen und die Vortagesverluste damit locker ausgleichen. DER AKTIONÄR sieht sich in seiner positiven Einschätzung bestätigt. Paypal hat auch im dritten Quartal vom boomenden Online-Shopping sowie dem Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen profitiert und neue Rekorde bei Umsatz und Transaktionsvolumen gemeldet. Zudem wurde ...

