DJ Maas: US-Politiker sollten Vertrauen in Wahlergebnisse herstellen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas hat angesichts der Polarisierung bei den US-Präsidentschaftswahlen Politiker in den Vereinigten Staaten aufgefordert, Vertrauen in das Wahlsystem herzustellen. Das Rennen zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden sei "sehr knapp", und daher wolle er den Stand der Zwischenauszählung nicht kommentieren, sagte der SPD-Politiker.

"Die Wahlbeteiligung in den USA war bei dieser Wahl historisch hoch - leider auch die Polarisierung", erklärte Maas zur Wahl in den USA. "Deshalb ist es wichtig, dass alle Politiker, die die Menschen direkt erreichen, Vertrauen in den Wahlprozess und die Ergebnisse herstellen."

Man müsse nun Geduld haben und abwarten, bis die Wahlen ordnungsgemäß abgeschlossen seien, sagte Maas. "Amerika ist eine starke Demokratie, die Institutionen des Landes und der Rechtsstaat mit seinen 'Checks und Balances' haben in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie auch in schwierigen Situationen funktionieren und kritische Fragen im Sinne demokratischer Prinzipien klären können."

Präsident Trump hatte in der Wahlnacht den Wahlsieg für sich reklamiert, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind und er noch nicht die Mehrheit der Wahlmänner auf sich verbuchen konnte. Der Republikaner kündigte an, dass er die weitere Auszählung gerichtlich stoppen lassen wolle.

November 04, 2020 11:40 ET (16:40 GMT)

