Nachdem der Weltrekord-Börsengang von Ant Group auf Eis gelegt wurde, hat der Alibaba-Kurs gestern zunächst heftig nachgegeben. Ursprünglich gehörte Ant Group (Ant Financial) zu Alibaba, derzeit hält Chinas Big-Tech-Konzern noch ein Drittel an dem Unternehmen. Heute steigt Alibaba aber wieder deutlich. Dafür gibt es mehrere Gründe.Am Tag der US-Wahl ziehen E-Commerce-Aktien allgemein deutlich an. Zudem haben gestern und heute viele Analysten auf die aktuellen Ereignisse reagiert - und sind offenbar ...

