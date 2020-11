Richten sich die Börsen auf einen neuen US-Präsidenten Biden oder eine zweite Amtszeit Präsident Trumps ein? Derzeit schwanken sie je nach Auszählungsstand der äußerst knappen Differenzen vor allem in den "Swing-States' wild hin und her, es überwiegt aber der positive Grundtenor.Dies dürfte vor allem daran liegen, dass man der Klarheit über das Ergebnis nun sehr viel schneller näherkommt als in den Tagen der Unsicherheit zuvor.Und so preisen die Aktienmärkte schon mal, ebenso wie bereits gestern, weiter die Rückkehr zur "Normalität' ein, was relativ zur Unsicherheit erneut "Risk on' bedeutet.Der DAX legt nach einem schwachen Tagesbeginn aktuell 191 Punkte oder 1,58 % auf 12.280 Punkte zu.

