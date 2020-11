LPKF Laser hat vergangene Woche finale Q3-Zahlen veröffentlicht, die die vorläufigen Zahlen vom 21.10.2020 bestätigt haben. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 27,7% auf 25,21mEUR zurück und lag damit im prognostizierten Korridor von 24-27mEUR. Verzeichneten die Bereiche Electronics (-0,4%) und Development (-2,7%) nur leichte Umsatzrückgänge im dritten Quartal, fiel das Minus in den anderen beiden Segmenten Welding (-49,7%) und Solar (-44,0%) deutlich höher aus. Während sich im Segment Welding der Lockdown bei einigen Kunden im ersten Halbjahr zeitverzögert im Umsatz widergespiegelt hat, fehlten im Solar-Bereich größere Aufträge. Das EBIT lag im dritten Quartal mit 4,00mEUR (-23,0%) zwar deutlich unter Vorjahr, konnte die Prognose von 1-3mEUR damit allerdings übertreffen. Die EBIT-Marge hat sich zugleich durch eine verbesserte Kostenbasis von 12,2% auf 15,9% erhöht. Das geringere EBIT im Vergleich zum Vorjahr war vor allem auf die Segmente Solar und Welding zurückzuführen, während die Bereich Electronics und Development höhere Ergebnisbeiträge erzielten. Auf 9-Monatsbasis stand im Gesamtkonzern ein Umsatzrückgang von 30,1% auf 75,21mEUR zu Buche, der auf alle vier Segmente (Electronics -17,5% / Development -13,4% / Welding -28,9% / Solar -46,2%) zurückzuführen ist. Damit einhergehend hat sich auch in allen Segmenten der Ergebnisbeitrag reduziert. Zurückzuführen ist dies vor allem auf geringere Umsätze mit Großkunden. Eliminiert man diese in der Betrachtung, lag der Umsatz nach 9 Monaten lediglich 3% unter dem des Vorjahres. Im Segment Electronics konnte der Umsatz exklusive der Großkunden durch die Gewinnung von Neukunden sowie die Einführung neuer Produkte sogar um 20% gesteigert werden.



