DJ BASF: Über Kläranlage sind chemische Stoffe in den Rhein gelangt

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Chemiekonzern BASF kam es im Auslauf der Kläranlage in Ludwigshafen zu einer Emission von mehr als 400 Kilogramm chemischer Stoffe in den Rhein. Wie die BASF am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich dabei um rund 200 Kilogramm Melamin und rund 260 Kilogramm Triisopropanolamin. Die genaue Ursache für die Emission werde derzeit ermittelt. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein ist laut BASF "nicht von einer Gefährdung für Mensch und Umwelt auszugehen". Die zuständigen Behörden seien informiert worden.

