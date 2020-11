Am 29.10. legte FACEBOOK (US30303M1027), dessen Social Media- und Messaging-Kernplattformen Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp es per Ende September 2020 nunmehr auf insgesamt über 3,2 Mrd. "monatlich aktive Nutzer" (MAPs) von einem der 4 Dienste (also damit statistisch bereits durch mindestens jeden 3. Einwohner der Welt) brachten, zwar ein vordergründig sehr beeindruckendes Ergebnis zum 3. Quartal vor, das in der Umsatz- wie auch Nettogewinnerzielung die Analysten-Konsensschätzungen deutlich schlagen konnte.Dennoch wies bereits diese Zahlenvorlage auch einige qualitative Schwachpunkte, vornehmlich im Zusammenhang mit den zurückliegenden Corona-Lockdown-Aufhebungen wie auch geänderten Verhaltensmustern der Werbekunden auf, die nach den (jedoch generell stets sehr konservativen) Prognosen des Konzerns und seines CEOs Mark Zuckerberg auch im 4. Quartal 2020 wie auch erst recht im kommenden Gesamtjahr 2021 durchaus weiter an Relevanz gewinnen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...