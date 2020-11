Heute Donnerstag veröffentlicht die EU-Kommission ihre Herbstprognose. Im Juli war die EU-Institution für 2020 von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,7 Prozent in der Eurozone und um 8,3 Prozent in der gesamten EU ausgegangen. Zwar haben im Herbst manche Institute, etwa der IWF, die Lage etwas weniger düster gesehen, das war aber bevor die zweite Welle der Coronapandemie mit Lockdowns in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...