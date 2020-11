In diesem Jahr verzeichnete der Elmos-Aktienkurs (ISIN: DE0005677108; WKN: 567710) bislang stark überdurchschnittliche Kursschwankungen. Ursächlich für die ausgeprägte Nervosität war, dass der Dortmunder Halbleiterhersteller einen Großteil seiner Umsätze mit Kunden aus der Automobilbranche generiert. Allerdings zeichnet sich jetzt bei den Westfalen eine Trendwende beim operativen Geschäft an. Diese These untermauert jedenfalls Elmos-CEO Anton Mindl, der für das vierte Quartal eine deutliche Belebung des Geschäfts mit einem sehr starken "sequenziellen Wachstum" sieht.Für die mittel- und langfristige Zukunft ist Mindl trotz der Corona-Pandemie ebenfalls optimistisch. Demnach arbeitet das Unternehmen aktuell an zahlreichen Neuprojekten, welche das bestehende Produktportfolio ergänzen sollen. Zwar ist Elmos immer noch stark von der konjunkturellen Entwicklung in der Automobilindustrie abhängig, doch liefert die Firma vor allem elektronische Komponenten, die auch bei E-Autos zum Einsatz kommen. In dieser Dekade werden die NRWler daher vor allem davon profitieren, dass bei Fahrzeugen immer mehr Chips verarbeitet werden. Deshalb sind die Aussichten bei Elmos strukturell besser als bei vielen anderen Zulieferbetrieben, die vor allem Bauteile für klassische Verbrennungsmotoren bauen.

